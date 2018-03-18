الولايات المتحدة تؤكد على دعم تنمية القطاع الصناعي العراقي والنهوض بالقطاع الخاص
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني، اليوم، مع السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وامكانية توفير الدعم للشركات الحكومية والقطاع الخاص.وذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي للسوداني،ان الاخير “استقبل في مكتبه ببغداد، السفير الامريكي دوغلاس سيليمان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، وامكانية توفير الدعم للنهوض بواقع العمل والشركات الحكومية وتأهيل القطاع الخاص، وكذلك تأهيل اطفال عناصر تنظيم داعش”.وقال السوداني، بحسب البيان، ان “لدى وزارة العمل خطة متكاملة للنهوض بواقع العمل والعمال خصوصا في المحافظات التي تعرضت للارهاب”، لافتا الى “اهمية دور اتحادات ونقابات العمال في هذا الجانب كونهم شركاء اساسيين مع الوزارة”.واوضح ان “المهمة الرئيسة للنهوض بهذا القطاع هي توفير فرص العمل ويتحقق ذلك من خلال توفير قروض ميسرة لاقامة المشاريع الصغيرة”، مشيرا الى ان الوزارة “اطلقت بحدود ثلاثة آلاف قرض للباحثين عن العمل في محافظة نينوى”.واشار الى ان “هناك حالياً مشروعاً مع البنك الدولي لدعم الاستقرار والصمود في المناطق المحررة يتضمن توفير عشرة آلاف قرض، فضلا عن الاسراع في عملية التدقيق الامني لصرف رواتب العمال في المناطق المحررة من اجل معاودة نشاطهم في الشركات الحكومية”.واضاف السوداني ان “عموم العاملين في القطاع الحكومي يتمتعون بالامتيازات التي يمنحها لهم قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد، فيما ينظم قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي شؤون العاملين في القطاع الخاص”.ولفت الى ان “هناك قانون للتأمينات الاجتماعية الذي يعد واحدا من اهم الاصلاحات الحقيقية للقطاعين نظرا لكونه يوحد صندوقي التقاعد الحكومي والخاص ويقلل من الفوارق بينهم ويمنحهم نفس الامتيازات”.
وفيما يتعلق بجانب الصناعة، بين السوداني ان “الصناعة في فترة الحكومة السابقة تبنت مبدأ الشراكة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، الا ان ذلك لم يتحقق لكون التوظيف كان سيئا بسبب شبهة الفساد التي رافقت اغلب عقود الشركات”.وتابع “ظروف الازمة المالية دفعت الحكومة للتوجه نحو دعم القطاع الخاص واصدار قرارات اصلاحية”.واكد السوداني انه ومنذ توليه مهام وزارة الصناعة “اجرى مراجعة لعقود شركات الوزارة إذ تم الغاء 65% من العقود الفاسدة، والبدء بتحديث ملفات الشركات الحكومية بعد اعادة دمجها والبحث عن التعاقد مع شركات رصينة بصيغة الشراكة او الاستثمار”.واشار الى ان “مبدأ الشراكة هو الحل الامثل للنهوض بواقع الشركات الحكومية. وتابع ان وزارة الصناعة قامت بتقديم افضل الشركات كاسهم للمستثمرين العراقيين ورجال الاعمال لتطوير انتاجها وكذلك البحث عن شركات عالمية لاضافة خطوط انتاجية جديدة للمعامل والمصانع”.
وفي سياق آخر، ناقش السوداني مع السفير الامريكي دور وزارة العمل في التعامل مع اطفال الدواعش وكيفية تأهيلهم وادخالهم في برامج الدمج الاجتماعي وتوفير الاماكن المناسبة لاستقبالهم.واشار الى ان نسبة كبيرة من اطفال الدواعش من الجنسيات الاجنبية تم التعرف عليهم من قبل بعض السفارات خاصة روسيا والشيشان وتم تسليمهم الى ذويهم.من جانبه، ابدى السفير الامريكي استعداد بلاده للعمل مع العراق لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالقطاع الخاص، وكذلك رغبة الشركات الامريكية للدخول في فرص استثمارية في تلك المجالات، متسائلا عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال مكافحة الفساد.