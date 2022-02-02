الولايات المتحدة تدعم الإمارات عسكرياً للتصدي لهجمات الحوثيين

الولايات المتحدة تدعم الإمارات عسكرياً للتصدي لهجمات الحوثيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرّرت الولايات المتحدة، إرسال طائرات مقاتلة ومدمّرة تحمل صواريخ موجّهة، إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهجمات الحوثيين، حسبما أفادت البعثة الأميركية في الدولة الخليجية في بيان الأربعاء.وجاء القرار الهادف إلى دعم الإمارات “في مواجهة التهديد الحالي”، في إشارة للحوثيين، بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن وولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان “أبلغ الوزير ولي العهد أيضا بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات الحالية، وكرسالة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد”.واعترضت الإمارات الاثنين صاروخا تزامنا مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، في ثالث هجوم من نوعه في غضون أسبوعين أعلنت المسؤولية عنه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تقاتل تحالفا تقوده السعودية ويضم الإمارات.وقبل ذلك بأسبوع قال الجيش الأميركي إنه أطلق عدة صواريخ باتريوت لاعتراض صاروخين قال الحوثيون إنهم أطلقوهما على قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية.وقال السفير الإماراتي لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن بلاده ربما تُحدث قدراتها الدفاعية وتجري محادثات مع الولايات المتحدة.وأبلغ أوستن الشيخ محمد أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم معلومات للإنذار المبكر والتعاون مع الإمارات بشأن الدفاع الجوي.وتشكل الهجمات على الإمارات تصعيدا في الحرب اليمنية التي أطلق خلالها الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة مرارا على السعودية.

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