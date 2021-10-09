الولايات المتحدة تعتزم من اليوم السبت عقد أولى محادثاتها مع حركة طالبان

الولايات المتحدة تعتزم من اليوم السبت عقد أولى محادثاتها مع حركة طالبان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وزارة الخارجية الاميركية، بأن الولايات المتحدة تعتزم بدءا من اليوم السبت 9/10/2021، عقد أولى محادثات لها وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان.وقالت الخارجية في بيان، إن “الوفد الأمريكي سيلتقي مسؤولين كبارًا من حركة طالبان يومي السبت والأحد”.وأنهت واشنطن في آب الماضي، عملية انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان نهائياً، وفقا للبنتاغون.وانتهى الانسحاب الأمريكي بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، نجحت القوات الأمريكية خلالها في إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين والأفغان رغم الفوضى التي سادت تلك العملية. 

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