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- شبكة اخبار العراق
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الولايات المتحدة تعتزم من اليوم السبت عقد أولى محادثاتها مع حركة طالبان
نواب أمريكيون يطالبون حكومتهم بطرد الدبلوماسين الروس من بلادهم
روسيا تدعو الولايات المتحدة لإستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي
أمريكا تعلن عن استعدادها للقاء الرئيس الكوري الشمالي دون شروط مسبقة
محادثات بين الكوريتين قبل نهاية العام الحالي لإنهاء حالة الحرب بينهما
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وزير الموارد المائية:إيران قطعت المياه عن العراق وترفض الحوار معه بشأن ذلك
المنافذ الحدودية:(61) مليار دخلت خزينة الدولة خلال (9) أشهر
خبير نفطي:عجز الموازنة في الإقليم مفتعل
وزير النفط:(5) مليارات دولار سنوياً كلفة الإنتاج الكهربائي من النفط
المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية بعض الفقرات في موازنة 2021
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- رياضية
برشلونة يحتفي بميسي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل بعام 2021
ادفوكات:الفريق العراقي سيجعل الأمور صعبةً على فرق مجموعته
اليوم.. العراق في مواجهة نظيره الإماراتي ضمن بطولة غرب آسيا
الاولمبية الوطنية تعلن عن المشاركة بخمس فعاليات رياضية في دورة الألعاب الآسيوية
اليوم..المنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره الفلسطيني
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- تحقيقات
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN