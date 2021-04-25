الولايات المتحدة تعزي العراق بفاجعة مستشفى أبن الخطيب

الولايات المتحدة تعزي العراق بفاجعة مستشفى أبن الخطيب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد (25 نيسان 2021)، تعازيها إلى العراق باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، نتيجة الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا جنوبي بغداد.وذكرت السفارة الأمريكية في بيان ، أن “الولايات المتحدة تتقدم بأحر التعازي لضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الليلة الماضية وعائلاتهم، وقلوبنا وصلواتنا معهم ونأمل الشفاء العاجل للمصابين”.وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب، داخل الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، لتحاصر النيران المصابين الراقدين في الردهة.وأكدت مديرية الدفاع المدني، تسجيل خسائر وإصابات بشرية نتيجة الحريق في المستشفى، فيما اشارت وزارة الصحة والبيئة إلى إنقاذ أكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين في المستشفى.الوزارة أكدت في بيانها، أنها “ستعلن في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى”، مشيرة إلى أن “رئيس الوزراء قرر سحب يد كل من وزير الصحة ومدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة واجراء تحقيق عاجل لإعلان نتائجه أمام الجمهور”.

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