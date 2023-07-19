آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
(500) مليار دينار إيرادات الموانئ للنصف الأول من العام الحالي
المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تخفيض بدلات الإيجار لمزارع مربي الاسماك
مصدر حكومي:تغيير في كادر مكتب نزاهة الانبار
نائب:الانتهاكات الكويتية للسيادة العراقية جراء ضعف حكومة السوداني
ائتلاف المالكي يطالب بتغيير المحافظين قبل إجراء الانتخابات المحلية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
(500) مليار دينار إيرادات الموانئ للنصف الأول من العام الحالي
المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر تخفيض بدلات الإيجار لمزارع مربي الاسماك
نائب:الانتهاكات الكويتية للسيادة العراقية جراء ضعف حكومة السوداني
خبير اقتصادي:إحياء خط العراق-بانياس النفطي يحتاج إلى موافقة أمريكية
الولايات المتحدة تعلن السماح للعراق بتسديد مبلغ شراء الغاز الإيراني
-
- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
-
- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
-
- منوعات
- صورة وتعليق
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
وزير الثقافة يستنكر هدم جامع السراجي التراثي من قبل الولائي محافظ البصرة
مصدر مطلع:فساد كبير في مصرف الرافدين والتحقيقات ما زالت مستمرة
الآلوسي:المقايضة النفطية بين العراق وإيران التفاف على العقوبات الأمريكية
زيباري:أكثر من نصف مليون عراقي قتلوا على يد ميليشيات الحشد وداعش ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل الحكومة الإطارية
-
- اذاعة INN