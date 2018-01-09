الولايات المتحدة تمنح العراق 75 مليون دولار للمساهمة في استقراره
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان ،الثلاثاء، ان الحكومة الامريكية سوف تقدم 75 مليون دولار من التمويل الاضافي للمساعدة في تحقيق الاستقرار في العراق بعد تحريره بالكامل من داعش.وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد اليوم: ان “الولايات المتحدة تعتزم تقديم ما مجموعه 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في عام 2018 وبذلك يصل إجمالي مساهمة الولايات المتحدة إلى 265.3 مليون دولار منذ عام 2015”.ونقل البيان عن السفير سيليمان قوله، ان “إلتزامنا تجاه الشعب العراقي لا ينتهي بالقضاء على داعش” مبينا ان “أبناء المناطق المحررة يواجهون الآن تحدياً هائلاً يتمثل في إعادة بناء حياتهم، واستعادة تراثهم الثقافي، وستساعد هذه الاموال في اعادة الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء حتى تتمكن الاسر العراقية من جميع الخلفيات الإثنية والدينية من العودة الى ديارها بشكل آمن وطوعي وبكرامة”.وأشار البيان الى ان “هذه الأموال ستقدم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تقوم 24 جهة مانحة دولية بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق الاستقرار والذي يدار بتعاون وثيق مع حكومة العراق على الصعيدين الاتحادي والمحلي”.وتابع، ان “برنامج تحقيق الاستقرار، بعد تعزيزه بهذا التمويل الجديد، سيواصل مساعدة سكان المناطق المحررة على العودة إلى ديارهم واستئناف حياتهم الطبيعية من خلال استعادة الخدمات مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم”.وأضاف “كما يدعم برنامج تحقيق الاستقرار أيضا التوظيف المؤقت من خلال برنامج الاجر مقابل العمل وكذلك المنح المقدمة الى المشاريع التجارية الصغيرة للنهوض بالاقتصادات المحلية، وسيعالج جزء من التمويل الأمريكي الإضافي الذي تم الاعلان عنه اليوم احتياجات الأقليات الإثنية والدينية الضعيفة، ولا سيما أولئك الذين وقعوا ضحايا لأعمال وحشية من داعش”.