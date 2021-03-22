الولايات المتحدة وثلاث دول تجري مناورات بحرية في بحر العرب

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إيران: إطلاق سراح السفينة العراقية بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية
الإقاليم النيابية:إلغاء مجالس المحافظات أول قضية ستعرض أمام المحكمة الاتحادية
الاقتصاد النيابية:حكومة البارزاني ترفض إعطاء ضمانات لتسديد مستحقاتها
تحالف سائرون:العراق تجاوز مرحلة الحرب الأهلية
القضاء:الترشيح للمحكمة الاتحادية في الأيام القادمة
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الاقتصاد النيابية:حكومة البارزاني ترفض إعطاء ضمانات لتسديد مستحقاتها
ناظم:تغيير سعر صرف الدولار قرار حكومي وليس برلماني
نائب:وزارة النفط تتعاقد مع شركة بتروفاك الممنوعة دولياً بسبب فسادها
الخدمات النيابية:20 فقرة في الموازنة لايزال عليها اختلاف بين القوى السياسية
المالية النيابية تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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