الولايات المتحددة تجدد إعفاء العراق من العقوبات لمدة 3 أشهر إضافية لإستيراد الغاز والكهرباء من إيران

الولايات المتحددة تجدد إعفاء العراق من العقوبات لمدة 3 أشهر إضافية لإستيراد الغاز والكهرباء من إيران
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر اقتصادية، الأحد، بأن الولايات المتحدة الأميركية مددت اعفاء العراق من العقوبات المفروضة علىإيران ثلاثة اشهر اضافية لاستيراد الكهرباء والغاز.وقالت ، إن “واشنطن مددت إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء والغاز من ايران لثلاثة أشهر إضافية”.وهذا هو الاستثناء الثاني الذي تمنحه الولايات المتحدة للعراق منذ بدء تطبيق العقوبات الأميركية على إيران في بداية العام الحالي، وياتي بعد ساعات من اتصال جمع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء يوم الجمعة الماضي. 

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