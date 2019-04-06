الى السيد السيستاني هل انت راضي عما يحصل للعراق

قال الامام علي عليه السلام ((اذا ملك الاراذل هلك الافاضل))
لاحظت ان الناس نادرا ما تخاطبك وتشتكي اليك فساد الامور ولااعلم ماهو سبب هذا العزوف في الوقت الذي ندعو الله ونناشده مباشرة فلماذا لا نناشدك بالتدخل لايقاف الفساد السائد ماهذه الهالة التي يحيطك بها حاشيتك لاحاجة لهذا الحجاب بينك وبين الناس .. وانا اكتب اليك وسافترض انك حريص على العراق البلد الذي استضافك وعشت فيه وشربت من ماءه ولاافترض انك ايراني الهوى ( وان كان تحدثت مع الرئيس روحاني باللغة الفارسية عندما قابته)… انت ياسيد اكيد تعرف مايجري في العراق فاذا كنت تعرف لماذا لم تتدخل على الاقل بقول كلمة حق واذا كنت لم تسمع فتلك مصيبة .. ولكن دعني اخبرك ببعض الذي جرى للعراق منذ عام 2003 يوم ( التحرير ) الذي تمر ذكراه السوداء على العراق هذه الايام وانت كنت طرفا مشاركا بشكل مباشر اوغير مباشر عن طريق ( مراسليك ) في رسم سياسة (الدوله )التي خطها القديس بول بريمير وهم قالوا ذلك انه كان لك دورا في مساندة المحتل وحمايته ( وهو امر غريب لم افهم السر وراءه ) .. وكنتم على خطأ ( وانا افترض انكم غير معصومين عن الخطأ ) عندما تحالفتم مع المحتل لطرد ( الشيطان ) وما عملتموه انكم خربتم العراق ولو بقينا على الشيطان لكان ارحم لنا والا ما فائدة ( الملائكة ) وذقنا على ايديهم العذاب .
ماذا احدثك ياسيد منذ عام 2003 فكم من المنكرات التي نراها من قتل الابرياء وسجنهم وتعذيبهم ومن خطف الاطفال والبنات وحتى الشباب والنساء وانتهاك حرمات البيوت وانتهاك اعراض الناس واغتصاب الرجال قبل النساء وحتى المساجد لم تسلم من ايادي الشياطين لتخريبها وتهديمها .. وهدمت المدارس والمستشفيات وهدمت الطرق والجسور واحترق الاخضر واليابس .. وانتشرت اعظم فاحشتين الزنا واللواط حتى بات العراق يحتل المركز الاول عالميا بهاتين الفاحشتين وعمل بعض المعممين على نشرهما حتى اصبحوا هم من يسمسر بها ( كواويد ) وهذه اكبر اساءة الى الدين عندما يسيء رجال الدين . وان كنت لاتدري فقد انتشرت المخدرات بشكل مخيف والحبوب المخدرة والمصدر الرئيسي لها كان من الوطن العزيز ايران .. واكلـت ونهبت حقوق الناس والايتام والفقراء واصبح التساهل في انكار المنكر والسكوت عن تقديم النصيحة …حتى اصبح المنكر معروفا واصبح المعروف منكرا .. لقد انتشر الالحاد بشكل مخيف الم تسال نفسك لماذا انتشر في صفوف الشباب وفي صفوف الشيعة اكثر منه في صفوف السنة ! انا اقول لك السبب هو تصرفات المعممين .. الذين لم يبقوا عمل ( للكواويد ) فقد استولوا على اعمالهم واستولوا على دور القمار واستولوا على تجارة المخدرات فهل هناك من فاحشة اكثر من ذلك ؟ ياسيد السيستاني انا لااعلم ان كان من واجباتك الدينية ان تقول كلمة الحق وتتدخل لانقاذ العراق لكني متاكد ان من واجباتك الانسانية ومن واجبات كل انسان هو قول الحق ومحاربة الفساد كل حسب طاقته ( وانت لديك طاقة كبيرة ) ولديك اتباعك ..انت قوة معنوية وقوة مادية تملك المليارات من ( الخمس ) وانا غير معني اين تذهب هذه الاموال ؟ بامكانك ان تدقق ملكية اقرب الناس اليك ؟ تستطيع ان تغير .. لكنك فضلت السكوت طيله هذه السنين العجاف ولااعرف كيف تفسر لضميرك السكوت على الاقل في الدنيا ولعذاب الاّخرة اقوى … انت مسؤول مسؤولية كبرى بل انت المسؤول الاول وارجوك ان تقبل سماحتك صراحتي فقد تعب الشعب وضاعت بنا السبل ولا نعلم من نناشد !!فكلهم صم بكم عمي فهم لايرجعون .. انا اقول لك شيء واحد وهكذا انا استقرأ المستقبل سياتي يوم وهو قريب جدا يتعذر على من يلبس العمامة ان يمشي بالشارع بدون ان يضربه الناس بالاحذية وسياتي يوم وهو قريب يدفع فيه الشيعة ثمن خرابهم العراق ولكن على يد من سيكون ذلك ؟على يد الشيعة الفقراء سوف ينتقم الفقراء منكم ومن رجال الدين .. هل من المعقول انت لم تسمع بفضائح عمار الحكيم بالتاكيد انت سمعت .. ساروي لك حادثة ربما انت تعرفها المرجع السيد محسن الحكيم ( ومع الاسف هو جد عمار ) اصيب بمرض لااتذكر تماما ربما كانت حصوة في الكلى هذا عام 1960 او 61 وكان عليه ان يرفع هذه الحصوة هل تعرف ماذا عمل رفض ان يذهب الى بغداد واجرى العملية في مستشفيات النجف ( صحيح احد الاسباب هو لم يريد ان يرى عبد الكريم قاسم ) ولكن ايضا انه في ذلك التاريخ كانت لدى العراق مستشفيات واطباء اكفاء حتى في المحافظات .وانت سماحتك عندما مرضت ذهبت الى لندن للعلاج الم تقل لهم لماذا لاتوجد مستشفيات في العراق .. كان عليك ان تقول ذلك لماذا لاتوجد مستشفيات ؟ لان وزراء الصحة كانوا يتكلمون باسم المرجعية وسرقوا وفسقوا وفسدوا في الارض ولااحد قال لهم كلا .. انت لماذا لم تنفي اي علاقة بالفاسدين الذين سرقوا العراق باسمك لماذا لاتقول لهم كفى .. اليس ذلك من صميم واجباتك الدينية والانسانية .. الحديث ذو شجون والاّمنا اصبحت فوق التحمل .. وكثرت الأماني والاحلام تحولت الى اوهام ولااحد ينقذنا هل تعرف لماذا حصلت حادثة العبارة ؟ انا اقول لك لان القائمين على ادارتها يتكلمون باسم المرجعية ويدفعون لكم زكاة الخمس ؟ فمن يتجرأ ان يحاسبهم ..
انا ليس لي المام ( كما هو لديكم )عما قام به امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام لايقاف الفساد ولكن اذكرك بما قام به من اجراءات لمحاربة الفساد
عزل جميع العمال والولاة الفاسدين بمعنى المطلوب عزل الفاسدين في الدولة العراقية تصور سماحتكم ان محافظ نينوى فاسد وساقط حتى النخاع ولااحد يستطيع اقالته وعادل مهدي يطلب من البرلمان اقالته وهل تكفي الاقالة لمثل هذا ؟؟
مراقبة ومحاسبة الولاة بمعنى ان تكون هناك رقابة شديدة على المسؤولين ليس من قبل البرلمان الذي اصبح حامي للفاسدين ولا من هيئة النزاهة التي اصبحت مرتعا للفاسدين ..
المساواة في العطاء اي المساواة بين حاشية السلطة وعامة قريش وقال لهم الامام اني قرات مابين دفتي المصحف فلم اجد فيه لبني اسماعيل على بني اسحاق فضلا بمعنى المالكي والياور والمشهداني رواتبهم بالملايين والفقراء الذين بنوا العراق رواتبهم لاتزيد عن الدنانير
مساواة الناس بمعنى لافرق بين الحاشية ورجال السلطة وبين عامة الناس الكل سواسية امام القانون
الصرامة في تطبيق القانون بمعنى عندما تمر سيارات المسؤولين في الشوارع تمر بادب واحترام وان كنت لاتدري فان موكب سيارات حماية المالكي عندما كان رئيسا للوزراء بلغت في احدى المرات 75 سيارة وهو متجه الى النجف
واخيرا تربية الناس بمعنى تقديم النصيحة للشعب وتربيتهم وتعليمهم حسن التصرف والسلوك وهذه من اول واجباتكم
ياسماحة السيد بعض الاحيان يتبادر الى ذهني اسئلة وهواجس اقول والله اذا السيد السيستاني يحارب الفاسدين بالتاكيد سيقتولنه ( بالسم ) كما فعلوا .. نعم فهم يعملوا كل شيء .
واخيرا انا لااعرف كم عمرك يا سماحة السيد ربما اكثر من الثمانين اطال الله بعمرك ولكن يجب قول كلمة الحق واذا كنت حريص على المذهب فقل الحق فذلك افضل
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ((والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )) صدق الله العظيم