الياسري:بحثنا 3 ملفات مع حكومة كردستان

أربيل/شبكة أخبار العراق- قال وزير الداخلية ياسين الياسري، الخميس، 29 آب، 2019، إن زيارته لاربيل بحثت 3 ملفات من بينها موضوع المطلوبين للقضاء المتواجدين بكردستان.وذكر الياسري خلال مؤتمر صحفي في اربيل ، أن “اجتماعات اربيل مثمرة وتناولت قضايا تتعلق بالتعاون في الملف الامني بتنفيذ أوامر قبض بحق مطلوبين للقضاء وملف الجنسية والجوازات ورفع رسوم الدخول للإقليم”.بدوره عبر وزير داخلية الاقليم، عن “تطلعه الى تعاون اكبر مع بغداد”، مبيناً أن “الإقليم يسير على نهج حكومة كردستان بالتقارب اكثر من الحكومة العراقية وتعزيز الروابط بين الجانبين”.أكد مصدر حكومي في إقليم كردستان، الخميس 29 آب 2019، أن وفد الحكومة الاتحادية برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري سيناقش قضايا تتعلق بعمل الوزارة فقط، خلال زيارته الى اربيل.وقال المصدر، إن “وزير الداخلية، يرافقه مدراء الجنسية والجوازات والإقامة، سيحسمون مصير 200 ألف مواطن كردي لديهم مشاكل في الأحوال الشخصية، وسيناقشون قضية افتتاح المزيد من الدوائر الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة ودوائر الجوازات “.وأضاف، أن “الياسري سيتفق مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد بشأن قضية العمل على توحيد الإقامة بالنسبة للأجانب وخاصة في ظل عدم رضا الحكومة الاتحادية على منح الإقليم إقامة خاصة به للمواطنين الأجانب تكفل لهم التنقل داخل محافظات كردستان “.وأشار الى، أنه “بخصوص قضايا الأمن والمناطق المتنازع عليها والملف النفطي لن يتم مناقشتها لان هنالك وفوداً أخرى مختصة ستزور بغداد للتباحث بشأن هذه المواضيع”.ووصل وزير الياسري، الأربعاء، 28، 9، 2019، إلى محافظة أربيل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وكان في استقباله وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، إلى جانب كبار المسؤولين في الوزارة.