الياور:بفضل عبد المهدي ستعود البيشمركة للمناطق المختلف عليها

الياور:بفضل عبد المهدي ستعود البيشمركة للمناطق المختلف عليها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الامين العام لوزارة البيشمركة في كردستان، الفريق جبار الياور، اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود قرار يقضي بعودة البيشمركة الى المتنازع عليها.وقال الياور، في بيان ، ان “ان وزارتي البيشمركة والدفاع توصلتا الى قناعة بضرورة وجود عمليات مشتركة للقضاء على عناصر داعش وانهاء التحركات الارهابية بمناطق ديالى وصلاح الدين وكركوك ومخمور والموصل”.ونفى الياور، وجود “مباحثات واجتماعات رسمية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة حول عودة قوات البيشمركة الى تلك المناطق، اضاقة الى عدم وجود قرار رسمي بهذا الشأن”.وتابع، ان “البيشمركة بانتظار اجتماعات رسمية بين الجانبين، لاتخاذ الاجراءات والآليات المناسبة”، لافتا الى ان “ما يقال خارج إطار ذلك، بعيد عن الصحة”.وكانت وسائل اعلام، قد تناقلت في وقت سابق، أنباء عن وجود اتفاق بين البيشمركة ووزارة الدفاع، يقضى بعودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها.

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