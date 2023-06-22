اليعقوبي:تعذيب المعتقلين من قبل لجنة (أبو رغيف) جاءت بأمر من الكاظمي

اليعقوبي:تعذيب المعتقلين من قبل لجنة (أبو رغيف) جاءت بأمر من الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، اليوم الخميس، أن إحالة المتهمين بقضية لجنة أحمد ابو رغيف للتقاعد هو إجراء إداري أبقى الباب مفتوحاً لإحالتهم للقضاء، فيما أشار إلى، أن التحقيقات توصلت لصدور أوامر عليا من الحكومة السابقة بتعذيب المعتقلين.وقال اليعقوبي، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبعد 14 يوماً من نيل حكومته الثقة، فتح باب الشكاوى عبر مستشاره لحقوق الإنسان زيدان خلف، بخصوص لجنة الأمر الديواني (29) برئاسة أحمد أبو رغيف، ومنذ فتح الشكاوى ظهرت اتهامات للجنة بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان تضمنت – بحسب من تقدموا بالشكاوى – حالات تعذيب وابتزاز بحق معتقلين”.وأضاف، أنه “بناءً على أوامر من رئيس الوزراء تشكلت لجنة لتلقي شكاوى بخصوص لجنة الأمر الديواني (29) بعد ظهور الاتهامات، ووردت شكاوى كثيرة؛ فشُكِّلت لجنة تحقيقية وأخذت وقتها الكافي لاستبيان الحقائق”.

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