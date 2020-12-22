اليوم ..أربع مباريات بالدوري الممتاز بكرة القدم العراقية

اليوم ..أربع مباريات بالدوري الممتاز بكرة القدم العراقية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تنطلق منافسات الاسبوع العاشر من الدوري الكروي الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بإقامة اربع مباريات في بغداد والمحافظات.ويلتقي الحدود مع نفط الوسط على ملعب التاجي في بغداد، فيما يستضيف فريق الديوانية الكهرباء على ملعبه في المحافظة، ويواجه الطلبة ضيفه النجف، ويستضيف القوة الجوية فريق السماوة . 

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