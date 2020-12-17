اليوم ..أربع مباريات بالدوري الممتاز

اليوم ..أربع مباريات بالدوري الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تواصل عجلة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم دورانها باقامة جولة تلو الاخرى بحسب الجدول الزمني الذي تم وضعه من قبل لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد اللعبة والذي من المقرر نهايته في شهر تموز من العام المقبل.فبعد ختام ثماني جولات من المسابقة المحلية تنطلق في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة بإقامة أربع مبارايات، بينما تستكمل بقية اللقاءات يوم غد الجمعة بإجراء ست مواجهات .أبرز مواجهة هي لقاء المتصدر نفط الوسط وضيفه فريق القوة الجوية صاحب المركز الثامن على ملعب النجف الدولي في لقاء يسعى فيه أبناء عندليب الفرات الى استغلال الظروف التي تمر بها كتيبة الصقور خصوصاً أزمة النتائج الايجابية في الجولات السابقة، بينما يطمح رجال المدرب ايوب اوديشو الى مصالحة الجماهير والعودة الى بغداد بثلاث نقاط ثمينة من شأنها ان تصحح مسارها في المنافسة من جديد.وفي لقاء آخر، يواجه فريق الكرخ ضيفه القادم من الشمال فريق اربيل على ملعب الساحر احمد راضي في مواجهة نارية يتطلع فيها الطرفان الى تحقيق نتيجة جيدة وفتح صفحة جديدة ونسيان سلسلة الاخفاقات السابقة .اما ملعب التاجي فسيكون مسرحاً للمباراة المرتقبة بين الحدود والديوانية في مباراة مشحونة بعد حرب التصريحات التي شدت المشهد الرياضي ، فيما سيحل فريق الطلبة ضيفاً على السماوة ، في مباراة يطمح فيها الأنيق لتحقيق نتيجة ايجابية تدفعه الى وصافة الترتيب.وتستكمل منافسات الجولة التاسعة يوم غد الجمعة باجراء ست مبارايات حيث يلتقي الميناء والزوراء على ملعب جذع النخلة في البصرة، والشرطة يواجه نفط ميسان على ملعب الاخير، ويستقبل ملعب التاجي لقاء الكهرباء وفريق القاسم، في حين سيكون ملعب النجف الدولي مسرحاً لمواجهة النجف وضيفه النفط، ويحل زاخو ضيفاً على نفط البصرة في ملعب الاخير، بينما سيحتضن ملعب الصناعة لقاء الصناعات الكهربائية وامانة بغداد.

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