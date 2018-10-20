اليوم ..أربع مباريات ضمن الدوري الإسباني

بغداد/شبكة أخبار العراق- تعود أجواء الدوريات الخمس الكبرى بعد نهاية التوقف الدولي الثاني هذا الموسم والخاص بشهر أكتوبر، وهاهو الدوري الإسباني “لا ليجا” يعود في جولته التاسعة من الموسم الحالي 2018-2019.في الظهيرة وبشكل مبكر يستقبل فريق ريال مدريد نظيره ليفانتي في محاولة لكي يصالح الملكي جماهيره، حيث يقدم أداء سئ للغاية في الأونة الأخيرة جعلته يخسر ضد ديبورتيفو ألافيش وإشبيلية ويتعادل مع بيلباو وأتليتكو مدريد في 5 جولات متتالية لتبعده عن الصدارة التي كان يتقاسمها مع نادي برشلونة، بالإضافة إلى الفشل في التسجيل في آخر 4 مباريات في كل البطولات.ويستقبل فالنسيا فريق ليجانيس الجريح في محاولة لتحقيق الفوز الثاني للفريق هذا الموسم الذي بدأه الخفافيش بصورة مرتبكة للغاية جعلت ترتيبه يتراجع إلى المركز السابع عشر، فيما يخرج أتليتكو مدريد في مواجهة صعبة ضد فريق فياريال الجريح هذا الموسم والذي أبعد الفريق المدريدي عن المنافسة في الموسم الماضي بالفوز عليه في الأسابيع الأخيرة.وفي لقاء السهرة والأكثر أهمية والذي يجمع بين المتصدر فريق إشبيلية الأندلسي ضد صاحب المركز الثاني نادي برشلونة في ملعب الكامب نو، في لقاء من أهم لقاءات الموسم بالنسبة للفريق الكتالوني الذي يسعى لإستعادة نغمة الإنتصارات هو الآخر بعد فترة كبيرة من عدم الاستقرار والفشل في تحقيق الفوز بعد التعادل ضد فالنسيا وجيرونا وبيلباو والخسارة من ليجانيس في 4 جولات على التوالي.وإليكم جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 مع مواعيدها بتوقيت بغداد: ريال مدريد × ليفانتي .. الساعة 2 ظهراً فالنسيا × ليجانيس.. الساعة 5:15 عصرا فياريال × أتليتكو مدريد.. الساعة 7:30 مساء برشلونة × إشبيلية.. الساعة 9:45 مساءً.ا