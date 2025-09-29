اليوم..أسعار صرف الدولار =142500 ديناراً

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انخفضت اليوم الأثنين،أسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141400 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الأحد والتي بلغت 141600 دينار.أما في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل كل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار.وفي اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 140900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140800 مقابل 100 دولار.

