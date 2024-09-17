اليوم..أسعار صرف الدولار= 151000ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار= 151000ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف  مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 149900 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.أمّا في اربيل فقد سجلت اسعار صرف الدولار في مكاتب الصيرفة ارتفاعا طفيفا، حيث كان سعر البيع 150100 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

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