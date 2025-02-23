اليوم ..أسعار صرف الدولار= 151000 ديناراً

اليوم ..أسعار صرف الدولار= 151000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاحد، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس السبت 149950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار.

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