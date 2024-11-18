اليوم.. أسعار صرف الدولار= 151250 ديناراً

اليوم.. أسعار صرف الدولار= 151250 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ،مراسلنا ، الاثنين، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

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