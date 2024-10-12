اليوم..أسعار صرف الدولار= 154750 ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار= 154750 ديناراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،السبت، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 153800 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152750 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 153800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 153700 دينار مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *