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مصدر حشدوي يؤكد أن فصائل الحشد الشعبي تقاتل مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
السوداني يوجه بمعالجة رائحة الكبريت في أجواء بغداد
مصدر سياسي:مفاوضات إيرانية أمريكية في بغداد لعدم التصادم المباشر بين طهران وتل أبيب
استئناف صادرات الثروة الحيوانية الحية من العراق إلى السعودية
اليوم..أسعار صرف الدولار= 154750 ديناراً
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استئناف صادرات الثروة الحيوانية الحية من العراق إلى السعودية
اليوم..أسعار صرف الدولار= 154750 ديناراً
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى اعتماد الحوكمة والذكاء الاصطناعي والشفافية في مكافحة الفساد
حكومة السوداني تعلن التوقيع مع(6) دول أجنبية لتمويل المشاريع الستراتيجية في العراق
وزارة البيئة تُلزم معامل الطابوق باستخدام الغاز بدلاً من النفط الأسود
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الاتحاد الاسيوي يرفض طلب اتحاد الكرة العراقي بتغيير الملعب الذي تقام عليه المباراة مع كوريا الجنوبية
غداً..المنتخب العراقي يتوجه إلى كوريا الجنوبية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:كاساس مطمئن على المنتخب الوطني من حيث اللاعبين والبدلاء
المنتخب العراقي يواصل تدريباته لمواجهة نظيره الفسطيني والكوري الجنوبي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد جاهزية المنتخب لملاقاة نظيره الفلسطيني
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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البرلمان الأوروبي يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق
مصدر حشدوي مسؤول:السوداني أبن الحشد وداعم له وينفي طلبه لقادة الحشد مغادرة العراق
السوداني يبلغ “امتعاضه” لأمريكا عن تجاوز إسرائيل على السيستاني
الفساد الحكومي..منح “استثناء” لوزارة الكهرباء بالتعاقد لتوريد الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية بآلية الدفع المالي المسبق!
الإطار الإيراني:خزينة العراق تحت خدمة “محور المقاومة ورمزها حزب الله اللبناني”!
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- اذاعة INN