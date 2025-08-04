اليوم..أسعار صرف الدولار=140750 ديناراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأثنين، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الأحد 139550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن “أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 140750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 139500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139350 ديناراً مقابل 100 دولار.