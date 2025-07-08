اليوم..أسعار صرف الدولار=142250 ديناراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الثلاثاء، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 141200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 141300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 ديناراً مقابل 100 دولار.