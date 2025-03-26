اليوم..أسعار صرف الدولار=148,000 ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار=148,000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا،الأربعاء، أن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 147,100 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ146,800 دينار يوم أمس الثلاثاء.وأشار إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة ببغداد استقرت عند 148,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار.وفي المقابل، انخفضت أسعار الدولار في أربيل، حيث بلغ سعر البيع 146,650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146,550 ديناراً.

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