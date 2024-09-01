اليوم..أسعار صرف الدولار=150250 ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار=150250 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاحد، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149200 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.وأشار مراسلنا، إلى أن “أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 149150 ديناراً، والشراء 149050 ديناراً لكل 100 دولار.

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