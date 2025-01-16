اليوم.. أسعار صرف الدولار=152000 ديناراً

اليوم.. أسعار صرف الدولار=152000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الخميس، ان أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح أمس الأربعاء.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث سجل سعر البيع 151150 دينارا مقابل 100 دولار وسجل سعر الشراء 151050 دينارا مقابل 100 دولار .

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