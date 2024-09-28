اليوم..أسعار صرف الدولار=152500ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار=152500ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 151800 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 151600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

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