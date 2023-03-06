اليوم..أكثر من (172) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد

اليوم..أكثر من (172) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجلت مبيعات المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ارتفاعا الى أكثر من 172 مليون دولار.وبحسب جدول نافذة بيع العملة، ، باع المركزي خلال مزاده اليوم 172,821,581 مليون دولار لصالح مصارف احزاب الحشد وخارج المنصة الإلكترونية، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. وذهبت معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع  110,721,581 مليون دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 62,100,000 على شكل مبيعات نقدية .

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