اليوم..أمسية عراقية حول ذاكرة المدن في التشكيل العربي

اليوم..أمسية عراقية حول ذاكرة المدن في التشكيل العربي
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عمان/شبكة أخبار العراق- أمسية وندوة حوارية حول ذاكرة المدن في التشكيل العربي اليوم الثلاثاء يساهم  فيها مجموعة من الفنانيين والنقاد العراقيين والذي سيقام في مقر الملتقى العراقي للثقافة والفنون في منطقة  جبل الحسين ،شارع الرازي قرب التوليدو رقم الدار 20 في مساء السابعة والنصف والدعوة عامة للجميع .

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