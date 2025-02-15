اليوم ..أهم مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

اليوم ..أهم مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- تشهد الجولة 22 من الدوري الألماني قمة تبدو مثيرة عندما يحل المتصدر بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على حامل اللقب باير ليفركوزن في مواجهة قد تكون الفرصة الأخيرة لليفركوزن للحفاظ على آمال المراهنة على اللقب.وهذه مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي ـ آرسنال ـ الساعة 03.30 مساء ـ bein sports 1

مانشستر سيتي ـ نيوكاسل ـ الساعة 06.00 مساء ـ bein sports 1

الدوري الألماني:

بوخوم ـ بروسيا دورتموند ـ الساعة 05.30 مساء ـ bein sports 5

باير ليفركوزن ـ بايرن ميونخ ـ الساعة 08.30 مساء ـ bein sports 5

الدوري الإسباني:

أوساسونا ـ ريال مدريد ـ الساعة 06.15 مساء ـ bein sports 2

أتلتيكو مدريد ـ سيلتا فيغو ـ الساعة 80.30 مساء ـ bein sports 2

الدوري الإيطالي:

نابولي ـ لاتسيو ـ الساعة 08.00 مساء ـ AD Sports TV PREMIUM

ميلان ـ هيلاس فيرونا ـ الساعة 10.45 مساء ـ AD Sports TV PREMIUM

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ـ تولوز ـ الساعة 11.05 مساء ـ bein sports 4

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