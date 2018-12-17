اليوم .. إجراء القرعة للدوري 16 لأبطال أوروبا الموسم 2018 / 2019
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تنطلق مساء اليوم الاثنين قرعة دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2018 / 2019 في مدينة “نيون” السويسرية.الجميع يترقب انطلاق هذه القرعة، لمعرفة لقاءات دور 16 التي ستشهد مباريات نارية، لتواجد العديد من الأندية المميزة على الساحة الأوروبية بالوقت الحالي.وسنستعرض في هذا التقرير كل ما تريد أن تعرفه عن هذه القرعة سواء بالنسبة لموعدها أو المباريات النارية المتوقعة.تأهل 16 فريقًا لدور ثمن النهائي، وسيتم تقسيمهم لتصنيفين، التصنيف الأول للفرق التي تصدرت مجموعتها، وستتكون من “8 فرق”، والتصنيف الثاني للفرق التي تأهلت من المركز الثاني.وسيتم إجراء القرعة بوضع كرات فرق التصنيف الأول في إناء، واختيار أحد الفرق بشكل عشوائي، ثم تضع كرات الفرق التي يمكن مواجهتها في إناء آخر لاختيار المنافس.لا يسمح بمواجهة أحد الفرق التي كانت تتواجد في نفس المجموعة، بالإضافة إلى أنه لن يلتقي فريقان من نفس الدولة بمعنى أن ليفربول – صاحب المركز الثاني بمجموعته – لن يستطيع مواجهة مانشستر سيتي – صاحب المركز الأول بمجموعته-.وستقام لقاءات ذهاب دور 16 في يومي 12 و13، و19 و20 من شهر فبراير المقبل، على أن تقام مباريات إياب نفس الدور في 5 و6، و12 و13 من شهر مارس.موعد قرعة دوري أبطال أوروبا دور 16 والقنوات الناقلة ستقام فعاليات قرعة دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء يوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة 2 ظهرا “بتوقيت بغداد”، والساعة 1 ظهرًا “بتوقيت القاهرة”، والساعة 3 عصرًا “بتوقيت دبي”.مواجهات نارية متوقعة تأهل 16 فريقًا لدور 16 من دوري الأبطال وهم “برشلونة، بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بورتو، ريال مدريد، أياكس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، ليون، مانشستر يونايتد، روما، شالكه، وتوتنهام.وبالنظر للقرعة، سنرى أن هناك العديد من المباريات النارية المتوقعة في دور 16، حيث أن ليفربول بإمكانه اللعب ضد ريال مدريد في تكرار لسيناريو نهائي النسخة الماضية، أو ضد برشلونة، أو ضد بايرن ميونيخ، أو يوفنتوس ومن الممكن أن يلاقي برشلونة فريق روما الإيطالي الذي كان سببًا في خروجه من دور الثمانية بالنسخة الماضية بعد عودته التاريخية في لقاء الإياب.ومانشستر يونايتد قد يلاقي ريال مدريد في لقاءٍ خاص للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يتولى تدريب اليونايتد حاليًا، وكان مدربًا للمرينجي في السابق، وقد يلتقي أيضًا ببايرن ميونيخ، أو برشلونة، أو باريس سان جيرمان.الجدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيستضيفه ملعب ” واندا ميتروبوليتانو” الخاص بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الأول من شهر يونيو من العام المقبل 2019.