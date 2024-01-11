اليوم ..إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

اليوم ..إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقف جنوب أفريقيا في مواجهة إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس حيث سيستمع القضاة للدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة مع طلب بالوقف العاجل للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل.وستعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، جلسات استماع على مدى يومين في قضية رفعت في نهاية شهر ديسمبر وتتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.ووصفت إسرائيل القضية برمتها بأنها سخيفة واتهمت بريتوريا بلعب دور “محامي الشيطان” لصالح حركة (حماس) التي تشن حربا ضدها في غزة.وجنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تلزمهما بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وكذلك منعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر بسلسلة من التدابير العاجلة لا سيما تعليق العمليات العسكرية في غزة أثناء نظر المحكمة للقضية، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على غزة أدت لمقتل أكثر من 23 ألف شخص  معظمهم من الاطفال والنساء وتدمير المباني  بقصف أعمى حاقد وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

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