اليوم..إنطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة

اليوم..إنطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انطلقت، صباح اليوم الاحد، أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية القاهرة.ومن المقرر اليوم..إنطلاق ن يناقش الاجتماع مجموعة من البنود، وعلى رأسها إنشاء مجلس للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها مندوبية الاردن خلال الشهر الجاري.كما يناقش الاجتماع مقترح مشروع لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي (بائعات الشاي والاطعمة)، وذلك استنادا على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2252، والصادر في أيلول من عام 2019.ويناقش الاجتماع أيضا الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي بالفترة ما بين عامي 2022 و2028. 

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