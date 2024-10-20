اليوم ..إنطلاق التصويت العام لانتخابات برلمان الإقليم

اليوم ..إنطلاق التصويت العام لانتخابات برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انطلقت صباح اليوم الاحد (20 تشرين الأول 2024)، عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان.وقال مراسلنا، إن مراكز الاقتراع افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالاقتراع العام في انتخابات برلمان إقليم كردستان.يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت يوم أمس السبت، عن التقرير النهائي لغلق الاقتراع الخاص في انتخابات إقليم كردستان.وبحسب التقرير الصادر عن المفوضية،فأنه “وفقاً لإجراءات عملية الاقتراع الخاص لانتخاب برلمان إقليم كردستان العراق 2024 لدورته السادسة تم غلق محطات الاقتراع المنتشرة في داخل وخارج محافظات الإقليم والمحافظات الأخرى، وقد جرت العملية الانتخابية لغاية غلق صناديق الاقتراع بشكل انسيابي وبدون أية خروقات امني تذكر”.وأضافت أنه “عدد المراكز الكلية المفتوحة هو (165) مركز اقتراع في داخل وخارج محافظات الإقليم، وعدد محطات الاقتراع الكلي بلغ (749) محطة”، مؤكدة ان “عدد الكلي للناخبين في التصويت الخاص بلغ (215,960) ناخب، صوت منهم (208,521) شخص”.

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