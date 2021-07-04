اليوم ..إنطلاق الجولة 35 من مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم

اليوم ..إنطلاق الجولة 35 من مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تنطلق منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم، الأحد، بإقامة ثلاث مباريات، في 3 محافظات.ففي المباراة الاولى، يستضيف فريق الديوانية صاحب المركز السادس عشر في ملعبه فريق القاسم الخامس عشر، وفي لقاء آخر يحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء الطلبة الثامن عشر وضيفه القادم من البصرة فريق الميناء صاحب الترتيب السابع، في مباراة مصيرية ومهمة للانيق، املاً في تفادي شبح الهبوط الى دوري الدرجة الاولى، ويسعى صاحب الارض الى مصالحة جماهيره من بوابة الميناء وتحقيق نتيجة تليق بسمعة النادي وتأريخه الكبير، فيما يتطلع فريق الميناء الى مواصلة نتائجه الطيبة مستغلاً ما يمر به نادي الطلبة من مشاكل ادارية ومادية ليعود بنقاط المباراة التي ستسهم في ارتقائه بجدول الترتيب والاقتراب من فرق المقدمة.وفي اخر اللقاءات، يستقبل نفط الوسط صاحب المركز الخامس ضيفه القادم من الشمال فريق زاخو تاسع الترتيب في لقاء مهم لصاحب الارض الذي يسعى بقوة الى وضع قدمه في المربع الذهبي معولا على عامل الارض في تخطي عقبة الضيف الذي يامل بدوره الى تحقيق الفوز وتعويض النتائج غير المقنعة في الجولات السابقة .وتستمر مباريات الجولة يوم غد باقامة خمس مواجهات حيث يلتقي امانة بغداد والسماوة على ملعب الاول، والكرخ يستقبل نفط البصرة، والنفط يستضيف القوة الجوية على ملعب التاجي، فيما سيكون ملعب ميسان مسرحا لمباراة اصحاب الارض امام الصناعات الكهربائية بينما يلتقي فريق الزوراء ضيفه النجف في ملعب الشعب الدولي ، وتختتم منافسات الجولة يوم الثلاثاء المقبل باقامة مباراتين الاولى تجمع اربيل والكهرباء ويلتقي في الثانية فريق الشرطة بضيفه الحدود.

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