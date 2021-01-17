اليوم..إنطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري العراقي الممتاز

اليوم..إنطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري العراقي الممتاز
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تشهد ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الاحد، انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز، بإقامة 5 مواجهات.ويواجه فريق الحدود نادي الكرخ في ملعب التاجي، بينما يحتضن ملعب الشعب لقاء كبيرا بين فريقي القوة الجوية واربيل.ويشهد ملعب النجف الدولي قمة كروية بين المتصدر فريق نفط الوسط وضيفه الزوراء في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.كما سيجمع ملعب الفيحاء فريقي نفط البصرة مع ضيفه نادي النجف، فيما تختتم مواجهات الجولة بلقاء ديربي بغداد الذي يجمع فريقي الشرطة والطلبة. 

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