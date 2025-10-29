اليوم..إنطلاق منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بحضور جماهيري مرتقب.

وتقام اليوم، مباراتان تجمع الأولى فريق الشرطة وضيفه فريق الكرمة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة مساءً، وسيسعى الشرطة لخطف نقاط اللقاء وتعويض خسارته الأخيرة أمام أربيل ومصالحة جمهوره، بينما يدخل الكرمة اللقاء منتشٍ بفوزه على الكهرباء برباعية نظيفة ما سيدفعه للعب بثقة أكبر لاقتناص النقاط الثلاث التي تعد ثمينة من فريق جماهيري كبير مثل الشرطة.

وقد أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، أن سعر تذكرة الدخول للمباراة سيكون 3 آلاف دينار فقط لجميع مدرجات الملعب، في خطوة تهدف إلى تحفيز الجماهير على الحضور ودعم الفريق من المدرجات.