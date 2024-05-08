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بوتين:سنواصل العمل مع الشركاء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على شرق مدينة رفح
إسرائيل:لا نحترم أي قرار دولي سواء من منظمات أو محاكم واجتياح رفح سيتم خلال أيام
الجامعات الأمريكية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة البشرية في غزة
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المالية النيابية:تفاهم سياسي لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار
إيران تخطط لنهب المال العراقي من خلال زيادة حجم صادرات بضائعها الفاسدة
تقرير:محطة للطاقة الشمسية في العراق ستغذي (350) ألف منزل بالكهرباء
اليونيسيف:شباب العراق عرضة لمخاطر الفقر والبطالة والمرض وفقدان الخدمات في مقدمتها الماء والكهرباء
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اليوم..إنطلاق منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
معسكر تدريبي في تركيا للرباع العراقي (علي عمار)
درجال:وضع برنامج “مميز” للمنتخب الأولمبي
السوداني يكرم المنتخب الأولمبي العراقي لتأهله إلى أولمبياد باريس
الأولمبي العراقي يلعب ضمن المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما
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أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
الإعلام الألباني:السويد دفعت (10) ملايين يورو للعراق مقابل عدم إعدام قاتل تاجر المخدرات(مصطفى الجبوري)
الخدمات النيابية:البنك المركزي جعل العراق يخسر مليارات الدولارات ويجب محاسبته
مصدر أمني:سرقة (11) مليار دينار بمساعدة مكتب المحافظ أسعد العيداني
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- اذاعة INN