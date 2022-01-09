اليوم..إنطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا بكرة القدم

اليوم..إنطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا بكرة القدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنطلق اليوم الأحد في الكاميرون، منافسات بطولة أمم افريقيا المقرر اقامتها للفترة من 9 كانون الثاني الحالي ولغاية 6 من شباط المقبل باقامة مباراتين تجمع الاولى الكاميرون ببوركينا فاسو في ملعب باول بيا ستاديوم تعقبها مواجهة إثيوبيا بمنتخب الرأس الأخضر.وتجرى مباريات كأس الأمم الأفريقية  في 5 مدن كاميرونية، ستحتضن العاصمة ياوندي مباراة الافتتاح واستضافة المباراة النهائية كذلك، حيث ستلعب المبارتان على الملعب الاولمبي.وسيشارك في البطولة 24 منتخباً وطنياً، بعدما تم الإبقاء على الشكل الحالي للبطولة من بينهم 14 منتخباً سبق وأن شارك في النسخة السابقة وأبرزهم المنتخب الجزائري الذي فاز بلقب بطولة 2019 في مصر، كما ستشهد البطولة مشاركة منتخب جزر القمر ومنتخب غامبيا لأول مرة في تاريخهما.وتقام البطولة هذا العام بمشاركة 7 منتخبات عربية، بتواجد الجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا وجزر القمر.وعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عددًا من القرارات والتدابير الخاصة بالتعامل مع انتشار فيروس كورونا، قبل انطلاق البطولة .

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