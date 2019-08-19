اليوم ..اتحاد الكرة يجتمع لتجديد عقد كاتانيتش من عدمه

اليوم ..اتحاد الكرة يجتمع لتجديد عقد كاتانيتش من عدمه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ابلغ المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس، مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، خبراً ساراً بشأن عقده مع اتحاد الكرة.وقال مصدر مقرب من المدرب في تصريح ، إن “كوركيس تحدث مع مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، في اتصال هاتفي بليبلغه بقرار اتحاد الكرة حول مصيره”.وأضاف المصدر، أن “كوركيس ابلغ كاتانيتش، بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيجدد التعاقد معه لعام اخر من اجل قيادة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022”.يذكر أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعاً اليوم الاثنين، من اجل حسم مستقبل المدرب مع اسود الرافدين. 

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