اليوم.. اجتماع لقادة الإطار للتحالف مع الصدر

اليوم.. اجتماع لقادة الإطار للتحالف مع الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعقد قوى الإطار التنسيقي اليوم الثلاثاء، جولة مباحثات جديدة، لمناقشة  توجيهات قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني  اثناء لقائه مسعود البارزاني مساء يوم 30/1  في اربيل ، لحلحلة الخلاف القائم بين قادة الإطار وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك قبل أقل من أسبوع من جلسة حاسمة للبرلمان العراقي لاختيار رئيس للبلاد، ومن ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.وقال مصدر قيادي في الإطار التنسيقي ، ان “اجتماع أمس الاثنين لقادة الإطار لم تتمخض عنه مخرجات محددة، ما استدعى استكمال الاجتماع لليوم التالي لوضع جملة من النقاط المهمة والتي ستدون فيما بعد كعقد شراكة بين الإطار والكتلة الصدرية، وبتوقيعه من قبل الطرفين ستمضي الأمور باتجاه الحلحلة وتشكيل الحكومة بأريحية بما لايؤثر على برنامج الحكومة الوطنية”.وأضاف أن “اجتماع اليوم الثلاثاء سيبحث ايضاً وضع نقاط أو الحصول على ضمانات للمضي بتطبيق توجيهات قائد فيلق القدس مع الصدر، وفي حال تم الموافقة عليها من قبل الأخير ، بمعنى آخر سيتم نقل الكرة من ساحة الاطار الى ساحة القوى المتحالفة لتشكيل الحكومة”.وتابع “في حال رفض الصدر ذلك فليس أمام الإطار سوى الذهاب للمعارضة، فالأمر يبقى الرهن باتفاقات قيادات الإطار”.

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