اليوم.. اجتماع للرئاسات الثلاث بحضور بلاسخارت لمناقشة الأزمة الصدرية الإطارية

اليوم.. اجتماع للرئاسات الثلاث بحضور بلاسخارت لمناقشة الأزمة الصدرية الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، بانعقاد اجتماع يضم الرئاسات الثلاث بحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.وقال المصدر ،ان “عصر اليوم سيشهد اجتماعاً للرئاسات الثلاث (برهم صالح ومصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي) بحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في قصر السلام ببغداد”.واضاف ان “الاجتماع يأتي لمناقشة التطورات السياسية والترتيب لاجتماع يوم غد الخميس”.

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