اليوم ..ارتفاع بأسعار الدولار

اليوم ..ارتفاع بأسعار الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سجلت أسعار صرف الدولار، الاثنين، ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وارتفع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في بغداد، اليوم، مسجلا 148000 ألف دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.واستقرت اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، لكل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار مقابل كل ورقة فئة 100 دولار. 

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