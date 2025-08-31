اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأحد،إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس السبت 142200 دينار مقابل 100 دولار.

ووفقا لمراسلنا، فإن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142200 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142100 مقابل 100 دولار.