اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

الضمير الإيراني العامري:مشروعنا الرئيسي ضم العراق إلى إيران
نائب إطاري:سحب قانون الحشد من البرلمان “مؤقتاً”لحماية أمن إيران والعراق معاً
بيانات دولية:العراق ما زال يهرب النفط الإيراني عبر ناقلات نفط “ظلية”
نائب:المحكمة الاتحادية مع تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق رؤية المذهب الشيعي
السوداني يرعى توقيع عقد التأسيس لـ ” الشركة الوطنية للهاتف النقّال”
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
