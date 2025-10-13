اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاثنين، أن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتصل إلى 141700 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 141600 دينار مقابل 100 دولار يوم أمس الأحد.وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 141400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *