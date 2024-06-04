اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الثلاثاء، ان أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار أمس الاثنين 145250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 145700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار.

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