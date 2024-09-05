اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الخميس، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 149200 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة سعر البيع 149400 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 149300 دينار مقابل 100 دولار.