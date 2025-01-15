اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأربعاء، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 150950 ديناراً مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152000، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً، حيث سجل سعر البيع 150900 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150800 دينار مقابل 100 دولار.

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