اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،السبت، ان أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157700 دولار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت الأسعار الخميس الماضي 157400 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158750 دينارا، بينما بلغ الشراء 156750 دينارا لكل 100 دولار .أما في اربيل فان البورصة لا تتداول أيام العطل الرسمية  إلا أن محال الصيرفة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار، وسعر الشراء 157300 دينار مقابل كل 100 دولار.

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