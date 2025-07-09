آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم.. ارتفاع في اسعار صرف الدولار
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة في ظل حكومة السوداني
المجلس العالمي للذهب:أكثر من (162) طناً حيازة العراق من الذهب
الموسم الانتخابي..الأمن العراقي جيد “بفضل توجيهات المرجعية”!!
أزمة رواتب الإقليم مستمرة بسبب عدم استجابة البارزاني لمطالب الحكومة الاتحادية
-
- رياضية
مفتن يكلف اللواء (سعد معن) مستشاراً أمنيا للجنة الأولمبية!
المنتخب الأولمبي لكرة القدم يجري تدريباته تحضيراً للاستحقاقات المقبلة
العراق يشارك في بطولة العالم للقوس والسهم
يوم الثامن من الشهر الجاري موعد إنطلاق مباريات بطولة كأس العراق لكرة القدم
العراق يشارك في بطولة آسيا لفئة الشباب والناشئين لرفع الاثقال
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر كردي:وزير الخارجية يعمل ضد حكومة السوداني لصالح حكومة البارزاني
نائب إطاري: مرشحنا لرئاسة الحكومة المقبلة “الحاج إبو إسراء”!!!!!
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العراقي يواجه تحديات كبيرة في ظل حكومة السوداني
زعيم ميليشيا يدعو إلى تمرير قانون تجار المخدرات وقتلة الشعب وخراب العراق”الحشد الشعبي”
مصادر تركية:مسؤولي العراق لم يطالبوا تركيا بإخراج قواتها من العراق بل تعزيز التعاون معها
-
- اذاعة INN