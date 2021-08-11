اليوم..ارتفاع في مبيعات البنك المركزي لتصل نحو 225 مليون دولار

بغداد/شبكة أخبار العراق- أرتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، لتصل إلى 225 مليون دولار.وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 7.66%، لتصل إلى 225 مليوناً، و485 الفا و324 دولارا.وذهبت المشتريات البالغة 135 مليوناً، و455 الفا، و324 دولارا لتعزيز الأرصدة بالخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 90 مليوناً و30 ألف دولار بشكل نقدي.هذا وقام 34 مصرفاً، بتلبية طلبات تعزيز الارصدة بالخارج، وتسعة مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 4 شركات صرافة.